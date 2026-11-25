Die Breisgauer haben einen Lauf. Der soll auch in Europa weitergehen.

Trainer Julian Schuster geht mit dem SC Freiburg voller Respekt in das Conference-League-Heimspiel gegen Twente Enschede. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen eine Mannschaft, die bislang alles gewonnen hat. Es wird eine sehr große Herausforderung, die Punkte hier zu behalten“, sagte der 41-Jährige. Der Tabellendritte aus den Niederlanden wirke „sehr eingespielt, hat sehr gute und gefestigte Abläufe. Sie sind sehr, sehr gefährlich.“

Die Breisgauer brauchen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und Sky) nach sechs Punkten aus den ersten drei Partien einen Dreier, um eine gute Chance auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu wahren. Fünf Siege aus den letzten fünf Spielen dienen als Mutmacher. „Wir haben einen Reifeprozess durchlaufen“, sagte Flügelstürmer Jan-Niklas Beste: „Wir bleiben geduldig und haben dann die Fähigkeiten, ein Spiel auch spät oder mal knapp 1:0 zu gewinnen. Da sehe ich enorme Fortschritte.“

Besonders hervor tut sich dabei in den vergangenen Wochen Dauerläufer Maximilian Eggestein, der in dieser Saison noch keine Spielminute verpasst hat. Vom Trainer gab es deshalb ein Sonderlob. „Er hat den nächsten Schritt wieder gemacht“, schwärmte Schuster: „Die Stabilität, die er uns gibt und die Verbindungen, die er durch seine Präsenz schafft, das ist schon wichtig. Er ist ein Magnet, der seine Fühler ausstreckt und dafür sorgt, dass wir gut connected sind.“