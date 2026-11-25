Tom Bischof spricht über den starken Zusammenhalt beim FC Bayern. Der Mittelfeldspieler sieht positive Aspekte in den zahlreichen Herausforderungen.

Der FC Bayern durchlebt schwierige Tage. Jungstar Tom Bischof kann den zahlreichen Herausforderungen der letzten Wochen aber auch positive Aspekte abgewinnen: Der deutsche Nationalspieler schwärmt vom Zusammenhalt in München.

„Es war auf jeden Fall keine einfache Zeit, und leider ist sie auch noch nicht vorbei. Trotzdem war es bei all den Dingen schön zu sehen, wie wir zusammenstehen“, meinte Bischof im Interview mit Sky.

Tom Bischof spricht über die Bayern-Familie Tom Bischof spricht über die Bayern-Familie © IMAGO/Ulrich Wagner

Auch als Trainer Vincent Kompany ausgefallen war, „haben alle ihre Aufgaben gemacht und das Team getragen. Es war schön zu sehen, dass wir beim FC Bayern wie eine Familie sind. Ich denke, das ist nicht überall so. Deshalb kann man aus dieser Zeit auch ein paar positive Dinge mitnehmen.“

„Alle gesehen, dass wir beim FC Bayern eine Familie sind“

Das häufig bemühte Bild von der Bayern-Familie hatte in den vergangenen Tagen einige Kratzer abbekommen, was vor allem an der andauernden und von den Münchnern selbst losgetretenen Debatte um Jamal Musiala gelegen hatte. Die Kontroverse rund um den erkrankten Teamkollegen wird in dem Interview nicht thematisiert, auf ein anderes Problem angesprochen betonte er aber erneut den Zusammenhalt.

„Ich muss schon ehrlich sein: Ich glaube, Harry kann man nicht ersetzen, egal, wer da kommt“, sagte er über die aktuellen personellen Engpässe. Beim Spiel gegen OSC Lille in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) müssen die Roten unter anderem auf Harry Kane und Michael Olise verzichten.

„Die beiden haben da vorne gefühlt 120 Tore gemacht. Es wird schwer, so etwas zu ersetzen“, sagte Bischof: „Aber wir haben alle gesehen, dass wir beim FC Bayern eine Familie sind. Wir halten zusammen, und ich glaube, das hat man bisher auch auf dem Platz gesehen. Daher werden wir das auch hinbekommen.“

DEINE MEINUNG

Neben den beiden Topstars fehlen den Bayern aktuell auch Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari und Serge Gnabry. Bischof kommt in der laufenden Saison auf 16 Spiele, ein Tor und drei Assists.

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