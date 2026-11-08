Infantino-Gegner Tashima hofft auf Unterstützung der UEFA

Das Ende der Nominierungsfrist naht. Und noch immer ist offen, auf wen die Europäer im Machtkampf mit Gianni Infantino bei der FIFA-Wahl setzen.

Herausforderer Kozo Tashima (68) setzt im Wahlkampf gegen den FIFA-Chef Gianni Infantino auch auf die Unterstützung der Europäer. Es habe bislang „noch keine konkreten Gespräche“ mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gegeben, sagte der Japaner dem Portal Sports Nippon, aber: „Ich wäre dankbar für ihre Unterstützung.“

Der Ehrenpräsident des japanischen Verbandes, der wie DFB-Chef Bernd Neuendorf Mitglied im FIFA-Council ist, schätzt seine Gewinnchance bei der FIFA-Wahl im März 2027 derzeit auf „20 bis 30 Prozent“. Im Laufe des Wahlkampfs wolle er das Vertrauen jedoch „auf 40 bis 50 Prozent“ steigern: „Ich will die FIFA wirklich verändern.“

Tashima ist bislang der einzig echte Herausforderer für den zuletzt viel kritisierten Infantino, der Japaner benötigt die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden, um auf den Wahlzettel aufgenommen zu werden. „Eine offizielle Empfehlung habe ich zwar noch nicht erhalten, aber ich spüre, dass ich Fortschritte mache“, sagte er.

Die UEFA will als Gegenspieler Infantinos für die Wahl in Rabat/Marokko auch einen Konkurrenten ins Rennen schicken. Dem Vernehmen nach sollen in der kommenden Woche weitere Sitzungen der Europäer stattfinden. Am 18. November endet die Nominierungsfrist. Infantino war infolge seines inzwischen gescheiterten Investorenplans massiv in die Kritik geraten, immer mehr Verbände sichern ihm aber bereits wieder Unterstützung zu.

Der Telegraph berichtete am Wochenende, dass führende Funktionäre, auch aus Europa, den früheren Arsenal-Coach und heutigen FIFA-Direktor Arsène Wenger (77) sowie eine bislang nicht namentlich genannte Person weiter zu einer Kandidatur bewegen wollen. Sollten beide jedoch nicht antreten wollen, werde sich die UEFA hinter Tashima stellen, hieß es.