Die Bundesliga fällt im UEFA-Ranking zurück. Grund dafür ist das durchwachsene Abschneiden der deutschen Vereine in den europäischen Wettbewerben.

Die Bundesliga ist im UEFA-Koeffizienten-Ranking zurückgefallen. In der aktuellen Rangliste belegt das deutsche Fußball-Oberhaus den vierten Platz und muss sich hinter England, Portugal und Belgien einordnen. Nach dem dritten Europapokal-Spieltag hatte Deutschland noch auf Rang zwei gelegen.

Grund für das Abrutschen im Ranking sind die Ergebnisse des letzten Europapokal-Spieltags. Trotz der drei Siege des FC Bayern, von Borussia Dortmund und des SC Freiburg sowie des Unentschiedens der TSG Hoffenheim sammelten die deutschen Klubs an diesem Spieltag im Durchschnitt lediglich 0,998 Punkte. Zu der durchwachsenen Ausbeute trugen die Niederlagen des VfB Stuttgart sowie von RB Leipzig und Bayer Leverkusen bei.

Deniz Undav während dem UEFA Champions League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul Deniz Undav während dem UEFA Champions League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul © IMAGO/DeFodi Images

Gute Platzierung für zusätzlichen CL-Platz wichtig

Angeführt wird die UEFA-Saisonwertung von England mit 9,166 Punkten. Dahinter folgen Portugal mit 8,900 Punkten und Belgien mit 8,400 Punkten. Deutschland kommt aktuell auf 8,285 Punkte. Spanien liegt auf Rang sechs, Italien auf Platz acht.

Die Saisonwertung ist von großer Bedeutung für die Bundesliga: Die beiden Nationen mit den meisten Punkten in der Saison 2026/27 erhalten jeweils einen zusätzlichen Startplatz für die Ligaphase der Champions League 2027/28.