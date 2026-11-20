Der amtierende FIFA-Boss hat für die Neuwahlen zwei Konkurrenten - oder muss er gar vorher die Segel streichen?

Hans-Joachim Eckert hält ein Scheitern des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino bereits vor dem Wiederwahl-Termin am 18. März für möglich. „Ich sehe nach wie vor eine reale Chance, dass man Infantino im Wege von Justizverfahren an der Wahl hindert“, sagte der frühere Vorsitzende der FIFA-Ethikkommission im Interview mit SPORT1: „Denn wenn ein Strafverfahren gegen ihn läuft, dann kann er nicht gewählt werden. Das sagen die Statuten. Da wollen wir doch einmal schauen, ob man das nicht hinbringt.“

Die UEFA will Infantino wegen des Vorwurfs der „kriminellen Misswirtschaft“ vor Gericht zerren. Die Drohkulisse einer Strafanzeige in der Schweiz steht im Raum. In den USA kämpfen die Europäer darum, relevante Unterlagen im Zusammenhang mit dem gescheitertem WM-Investorendeal zu erhalten. Diese könnten als Beweismittel verwendet werden. In den USA dürfte zudem durch den Erfolg der Demokraten bei den Midterm-Wahlen Infantinos Anbiederung an Präsident Donald Trump nochmals Thema werden.

Besonders kritisch sieht Eckert die riesige Machtfülle Infantinos. Die bei seinem Amtsantritt festgeschriebene Gewaltenteilung habe dem FIFA-Boss „überhaupt nicht gepasst. Deshalb hat er das sukzessive geändert“, erklärte der deutsche Jurist: „Er hat sich über alles hinweggesetzt, und man hat ihn gewähren lassen, weil er Geld ins Land gebracht hat.“ Infantino habe sich die passenden Leute in die Ethik-Kommission geholt, um den Kodex nach eigenen Wünschen zu ändern.

„Dass ein Präsident in den Ethik-Kodex hineinregiert, halte ich für unmöglich. Infantino hatte seine Anmerkungen dazu sogar rot markiert. Ich habe gesagt: Das gibt es bei mir nicht, definitiv nicht“, erklärte Eckert. Der gebürtige Plochinger hatte ab 2012 den Vorsitz der FIFA-Ethikkommission inne, ehe er 2017 nur ein Jahr nach dem Amtsantritt Infantinos ausschied.

Bei den Neuwahlen in Rabat fordern der Franzose Philippe Diallo und der Japaner Kozo Tashima Amtsinhaber Infantino heraus.