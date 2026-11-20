Die beiden Trainer kennen sich bestens. Dennoch soll das Sportliche im Vordergrund stehen.

Für Hoffenheims Trainer Christian Ilzer wird das Wiedersehen mit Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt etwas ganz Besonderes.

„Es freut mich, ihn zu sehen, und auch sein Co-Trainerteam ist uns bestens bekannt. Es ist eine schöne Geschichte, dass wir auf diesem Niveau aufeinandertreffen“, sagte Ilzer vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER): „Uns verbindet eine Freundschaft. Er war auf meinem Weg immer wieder mit gutem Rat zur Seite. Man kann ihn durchaus als Mentor bezeichnen.“

Ilzer will keine „Gastgeschenke mitbringen“

Er habe „viel lernen dürfen“ von Hütter, führte der 49-Jährige aus: „Er hat als Mensch und Trainer meinen größten Respekt.“ Trotz aller Sympathien werde er keinesfalls „irgendwelche Gastgeschenke mitbringen. Wir wollen am Ende beide das Bestmögliche für unser Team herausholen“. Dies ist umso wichtiger, da beide Mannschaften derzeit mit zwölf Zählern punktgleich im Tabellenmittelfeld liegen und damit ihren eigenen Ansprüchen etwas hinterherlaufen.

Er erwarte „einen Gegner, der sehr viel Dynamik und eine offensive Spielidee hat. Es wird keine einfache Aufgabe, aber wir werden versuchen, das zu lösen“, so Ilzer, der in Bern und bei der Eintracht einst sogar bei Hütter hospitierte. Die Hoffenheimer Personallage hat sich etwas entspannt, die vor der Länderspielpause verletzt fehlenden Bambasé Conté und Patrick Wimmer kehren in den TSG-Kader zurück.

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