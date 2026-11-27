Die Demokraten treiben die Ermittlungen zu den Verbindungen zwischen FIFA und Donald Trump voran. FIFA-Mitarbeiter sollen als Zeugen aussagen.

Die Demokraten im Kongress treiben die Untersuchungen von Gianni Infantinos Verbindungen zur US-Regierung von Donald Trump voran. Wie mehrere britische Medien berichteten, erhielten zahlreiche frühere und heutige FIFA-Mitarbeiter in dieser Woche Schreiben, in denen sie aufgefordert werden, als Zeugen an Befragungen zu den Ermittlungen im Justizausschuss des Repräsentantenhauses teilzunehmen.

Dabei handele es sich um freiwillige Befragungen, die bei Zustimmung in der kommenden Woche beginnen könnten. Laut Guardian gehöre FIFA-Chef Infantino womöglich zu den Personen, die im Januar verpflichtend vorgeladen werden. Dann besitzen die Demokraten nach den Zwischenwahlen eine Mehrheit, der Abgeordnete Jamie Raskin, der Infantino im Sommer erfolglos zur Offenlegung seiner Trump-Kontakte aufgefordert hatte, soll den Vorsitz des Justizausschusses übernehmen.

Gianni Infantino steht wieder im Fokus Gianni Infantino steht wieder im Fokus © IMAGO/ZUMA Press

Hintergrund sind Infantinos Investorendeal sowie die Verbindung zu US-Präsident Trump. Beim gescheiterten Verkauf von Anteilen an FIFA-Turnieren wäre Thrive Capital als Hauptinvestor aufgetreten, das Unternehmen von Joshua Kushner, Bruder von Trumps Schwiegersohn.

Raskin hatte nach der WM in Nordamerika eine Untersuchung eingeleitet aufgrund von „Hinweisen auf Korruption und möglichen Gegenleistungen zwischen der FIFA und der Trump-Administration“. Im Fokus standen dabei unter anderem ein FIFA-Büro im Trump Tower und die umstrittene Vergabe des FIFA-Friedenspreises an Trump. Zugleich warf Raskin dem Weltverband vor, amerikanische Fans bei der WM „abgezockt“ zu haben.

DEINE MEINUNG

Infantino strebt seine Wiederwahl an der FIFA-Spitze an. Der Schweizer gilt beim Kongress am 18. März in Rabat/Marokko als Favorit gegen seine beiden Herausforderer Philippe Diallo und Kozo Tashima. Der Franzose Diallo wird von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) unterstützt, die Infantino aus dem Amt drängen will. Die UEFA droht im Zusammenhang mit dem Investorendeal dazu mit einer Strafanzeige in der Schweiz gegen Infantino.