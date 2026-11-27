Die Europa-League-Partie in Marseille wird von schweren Krawallen überschattet. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilt die Ausschreitungen.

Nach schweren Krawallen vor dem Europa-League-Spiel zwischen Olympique Marseille und Lewski Sofia (1:0) mussten fünf verletzte Gästefans ins Krankenhaus gebracht werden. Laut der Polizei wurden sechs weitere bulgarische Anhänger im Stadion behandelt. Festnahmen gab es dennoch zunächst keine.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte „mit größtmöglicher Schärfe Gewalttaten gegen bulgarische Fans“. Macron sprach am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel mit seiner bulgarischen Amtskollegin und versicherte ihr, dass „diese Taten nicht ungestraft bleiben würden“.

Mehrere Hundert Marseille-Anhänger hatten vor dem Anpfiff den Gästeblock gestürmt. Ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften beruhigte zunächst die Lage. In der Pause flammten die Auseinandersetzungen erneut auf.

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