Mit Joker Woltemade: Juve holt vierten Sieg in Europa League
Der italienische Rekordmeister gewinnt Juventus Turin nach frühem Rückstand gegen Omonia Nikosia.
Mit Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade als Joker hat Juventus Turin den nächsten Sieg in der Europa League eingefahren. Nach dem 4:1 (2:1) gegen den zyprischen Meister Omonia Nikosia hat der italienische Rekordmeister als Tabellenzweiter mit 13 Punkten aus fünf Spielen das Achtelfinale fest im Blick, der eingewechselte Ex-Stuttgarter ging diesmal leer aus.
Woltemade sah von der Bank aus, wie Juve nach einem Fehler von Torwart Neto früh durch ein Tor von Lubomir Satka in Rückstand geriet (15.). Andrea Cambiaso gelang der Ausgleich (37.), Jeff Ekhator drehte noch vor der Pause das Spiel (43.).
Woltemade spielt knappe halbe Stunde
Ins Spiel kam Woltemade, der am Sonntag in der Serie A mit einem Jokertor das 4:0 gegen Aufsteiger FC Venedig eingeleitet hatte, in der 66. Minute für Ekhator. Francisco Conceicao (68.) und Jeremie Boga (73.) entschieden das Spiel.
Nur der AFC Bournemouth (15) hat bislang mehr Punkte in der Ligaphase gesammelt als Juve. Die Engländer hatten am frühen Abend mit 2:1 (0:1) bei Celta Vigo den fünften Sieg im fünften Spiel gefeiert.
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