Marco Rose setzt seinen beeindruckenden Lauf mit dem AFC Bournemouth fort. In der Europa League gelingt dem Premier-League-Klub ein historischer Erfolg, der gleich mehrere Bestmarken mit sich bringt.

Der AFC Bournemouth hat am Donnerstagabend in der Europa League mit 2:1 (0:1) beim spanischen Vertreter Celta Vigo gewonnen und damit seine Siegesserie auf wettbewerbsübergreifend zehn Pflichtspielsiege in Folge ausgebaut. Besonders bemerkenswert: Das Team des deutschen Trainers Marco Rose drehte die Partie trotz eines Platzverweises gegen Bafodé Diakité in der ersten Halbzeit (23.).

Dabei begann die Partie äußerst schlecht, denn Iago Aspas brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. Nur vier Minuten später musste dann Diakité nach einem VAR-Eingriff mit glatt Rot vom Platz.

Marco Rose hatte guten Grund zur Freude Marco Rose hatte guten Grund zur Freude © IMAGO/Shutterstock

Europa League: Bournemouth beweist Kampfgeist

Doch auch in Unterzahl gab sich das Rose-Team nicht geschlagen. Álvaro Rodríguez erzielte kurz nach Wiederbeginn (47.) den Ausgleich. In der 78. Minute machte der eingewechselte Rayan mit seinem Treffer den Auswärtssieg perfekt.

Damit ist Bournemouth das erste Premier-League-Team seit dem FC Liverpool im August 2023, das eine Partie trotz Halbzeitrückstands und eines Platzverweises in der ersten Hälfte noch gewinnen konnte.

Für Bournemouth ist es zudem der erste Lauf mit zehn Siegen in Folge in der Vereinsgeschichte. Zugleich ist der Klub der erste Premier-League-Verein seit Aston Villa im Ende 2025, dem diese Marke gelungen ist. Die Villans hatten damals sogar wettbewerbsübergreifend elf Siege hintereinander gefeiert.

DEINE MEINUNG

3 – Bournemouth are only the third side in major European competition history to win each of their first five matches, after Nürnberg in 1961-62 and Ararat in 1972-73.



Historic. pic.twitter.com/bgCd8UYosK — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Rose übernahm Bournemouth im Sommer

Auch in Europa setzt Rose neue Maßstäbe: Bournemouth hat seine ersten fünf Spiele in einem großen europäischen Wettbewerb allesamt gewonnen. Das war zuvor lediglich dem 1. FC Nürnberg (1961/62) und Ararat (1972/73) gelungen. Eine derartige Serie gab es also seit über 50 Jahren nicht.

Der Erfolg unterstreicht die positive Entwicklung unter Rose, der im vergangenen Sommer das Traineramt von Adoni Iraola übernommen hatte. Nach einem schwierigen Saisonstart hat der ehemalige Bundesliga-Trainer (Gladbach, BVB & Leipzig) seine Mannschaft stabilisiert und eine beeindruckende Erfolgsserie gestartet.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.