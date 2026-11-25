Simon Rolfes hat Malik Tillman nach dessen gleichgültigen Aussagen verteidigt. Der Leverkusener Sportchef verweist auf die Pfiffe der Fans.

Im Zwist zwischen den Fans von Bayer Leverkusen und Malik Tillman hat Sportchef Simon Rolfes um Verständnis für den US-Nationalspieler geworben. Der 24-Jährige habe „ehrlich geantwortet, wie es ihm ging“, dies sei „menschlich“, sagte Rolfes über Tillmans Aussagen nach dem Ligaspiel gegen den SC Paderborn (4:0). Nach Kritik und Pfiffen hatte er betont, dass ihm der Fanapplaus bei seiner Auswechslung am Wochenende „relativ egal“ gewesen sei.

Rolfes stärkte Tillman vor der Europa-League-Partie der Werkself am Donnerstag (18.45 Uhr) bei Dinamo Zagreb den Rücken. „Wenn du im Heimspiel davor ausgepfiffen wirst, dann ist es selbstverständlich, dass du dich dann nicht super fühlst“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Rheinländer am Mittwoch in einer Medienrunde. In der Mannschaft sei Tillman dafür „sehr gut integriert, viel mehr als im letzten Jahr“. Dies sei „die wichtige Basis“.

Tillmann bei Leverkusen-Fans umstritten

Das Verhältnis zwischen Tillman und den Anhängern ist spätestens seit einem aufsehenerregenden Interview im Sommer angespannt. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro als Ersatz für Florian Wirtz gekommen, er erfüllte die Erwartungen bislang aber selten. Es brauche Zeit, betonte Rolfes, der aber die Schritte nach vorne hervorhob: „Ich hoffe, dass er dranbleibt.“

Sportlich geht es für die Werkself in Kroatien um Wiedergutmachung für den blutleeren Auftritt gegen Olympique Marseille (0:1) vor drei Wochen. Nach drei Siegen und einer Niederlage ist Leverkusen in der Europa League im Soll.