Tanguy Nianzou steht bei Bayern-Gegner Lille unter Vertrag - zu einem Wiedersehen mit den Münchnern kommt es beim einst hochgehandelten Franzosen aber nicht.

Hätte sich die Prophezeiung von Ralf Rangnick erfüllt, dann würde Tanguy Nianzou am heutigen Mittwoch beim FC Bayern in der Champions League eine gewichtige Rolle einnehmen.

„Er ist ein absolutes Ausnahmetalent. Für mich einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre“, urteilte Ralf Rangnick im SPORT1-Doppelpass im November 2020 über den Youngster, den der FCB in dem Jahr ablösefrei aus Paris an die Isar gelotst hatte. Bayerns damaliger Sportvorstand Salihamidzic freute sich über „einen der besten Spieler Europas in seinem Jahrgang 2002“.

0:31 0:31 Nianzou-Prophezeiung: So sehr täuschte sich Rangnick SPORT1 Nianzou-Prophezeiung: So sehr täuschte sich Rangnick

Stattdessen stellte sich in den vergangenen Jahren eher die Frage, welche Rolle Nianzou überhaupt noch im Weltfußball spielt.

Die Bayern verließ er schon 2022 nach zwei wenig erbaulichen Jahren und ging zum FC Sevilla. Immerhin durften sich die Münchner über eine Ablösesumme von 16 Millionen freuen.

Nianzou trifft (nicht) auf den FC Bayern

Nach seinem Wechsel von Sevilla nach Lille 2026 trifft Nianzou am Mittwoch zumindest mit seinem jetzigen Verein auf den deutschen Rekordmeister (OSC Lille – FC Bayern ab 21 Uhr im LIVETICKER) – und doch kommt es nicht zu einem Wiedersehen.

Nianzou wird wieder außen vor sein, wenn die Lichter und Klänge der Königsklasse erstrahlen: Er laboriert an einer Muskelverletzung, die er sich bei seinem erst sechsten Startelf-Einsatz für Lille am Samstag in der Ligue 1 zugezogen hat und die ihn Berichten zufolge für mehrere Wochen außer Gefecht setzt. Dabei war seine Verpflichtung von Le Figaro gerade noch als „Volltreffer“ bzw. als Wette, die sich ausgezahlt habe, beschrieben worden.

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Immer wieder wird der hochveranlagte Verteidiger von Blessuren ausgebremst. Seine Vorschusslorbeeren konnte er so bisher nicht ansatzweise erfüllen.

Die Gesundheit macht Nianzou einen Strich durch die Rechnung

Und diese Einschränkung hatte Rangnick im Zuge einer anderen gewagten Prognose – die bekanntlich ebenfalls nicht wahr wurde – getätigt: „Ich lege mich hiermit auch fest: Wenn der einigermaßen gesund bleibt, wird er innerhalb eines Jahres Stammspieler beim FC Bayern werden.“

Doch Muskelbündelrisse, Verstauchungen und Oberschenkelverletzungen sind seit jeher treue Begleiter in Nianzous noch immer jungen Karriere – denn der Franzose ist erst 24 Jahre alt.

Tanguy Nianzou im Juli 2020 beim FC Bayern Tanguy Nianzou im Juli 2020 beim FC Bayern © IMAGO/Sven Simon

Für die Bayern kam er in zwei Spielzeiten auf insgesamt 28 Einsätze mit 990 Minuten. Neben gesundheitlichen Problemen war auch seine Fehlerquote zu hoch, was der damalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann 2021 monierte.

Bayern war für Nianzou „wirklich eine neue Welt“

Ein ehrliches und auch bitteres Fazit zog nun auch Nianzou selbst. „Als ich mit 18 Jahren zum FC Bayern kam, war ich noch sehr jung. Das war für mich wirklich eine neue Welt“, erklärte der Defensivspieler, der in Innenverteidigung und im Mittelfeld auflaufen kann, in einem Interview auf Lilles Klub-Webseite. „Es war sehr viel Arbeit und sehr viel Lernen. Für mich war das schwierig.“

Trotz geringer Einsatzzeiten habe er sich aber weiterentwickeln können, sodass er bilanzierte: „Ich habe gute Erinnerungen an Deutschland.“

Nianzou war „mental am Boden“

Bei Sevilla machte die erste Saison Hoffnung, als Nianzou wettbewerbsübergreifend 30-mal sein Können zeigen durfte. Gegen Ende der Saison setzte ihn aber mal wieder der Oberschenkel außer Gefecht – und anschließend ging es bergab.

2023/2024 stand er in 14 Spielen auf dem Feld, ein Jahr später gerad einmal sechs. In der Saison 2025/2026 absolvierte er zwölf Spiele, davon nur zwei über die volle Distanz.

„Es gab einige Momente des Zweifels, vor allem in der Zeit, als ich meine Quadrizeps-Operation hatte (Januar 2025, Anm. d. Red.). Damals war ich mental sehr am Boden“, räumte Nianzou zuletzt ein.

Volltreffer bei Lille – und wieder ein Rückschlag

In der laufenden Spielzeit bei Lille änderte er laut eigener Aussage einige Ess- und Schlafgewohnheiten und arbeitete viel im Hintergrund, was sich bislang immerhin in Einsätzen in acht von 16 möglichen Partien bezahlt machte.

Doch ausgerechnet, als wieder die ersten großen Hoffnungen in ihn gesetzt wurden und das Duell mit dem Ex-Klub auf der großen Bühne bevorstand, folgte der neuerliche Rückschlag.

Tanguy Nianzou spielt seit Sommer 2026 für Lille Tanguy Nianzou spielt seit Sommer 2026 für Lille © IMAGO/Isosport

Denn Le Figaro hatte neben dem erwähnten „Volltreffer“ am Freitag vom „richtigen Riecher“ bei Nianzou geschrieben – und befunden, der Franzose sei auf dem „besten Wege dahin, in den kommenden Spielzeiten zu einer tragenden Stütze der Abwehr von Lille zu werden“.

Bei der anschließenden Prognose wurde bereits eine Einschränkung vorgenommen, die bei Nianzou leider nötig zu sein scheint. Nianzou werde „zweifellos einen schönen Gewinn für den Verein erzielen, sofern der Verteidiger von Verletzungen verschont bleibt“.

Im Verhältnis zu seiner bisherigen Verletzungsakte ist die aktuelle Blessur nur ein kleiner Rückschlag. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die einst verheißungsvolle Geschichte des Tanguy Nianzou noch entwickeln wird.