Die Kandidaten für die FIFA-Wahl stehen fest. Ob zwei Bewerber zusammenarbeiten, bleibt erstmal offen.

Außenseiter Kozo Tashima denkt für die Präsidentschaftswahl beim Weltverband FIFA derzeit nicht an einen Rückzug zugunsten des vermeintlich aussichtsreicheren Kandidaten Philippe Diallo. „Ich werde mit vielen verschiedenen Leuten sprechen, und da Herr Diallo über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Führung und Verwaltung verfügt, beabsichtige ich, eng mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagte der Japaner in der Heimat gegenüber Reportern: „Aber zum jetzigen Zeitpunkt denke ich nicht daran, meine Kandidatur zurückzuziehen.“

Am Donnerstag war die Kandidatenliste für den FIFA-Kongress am 18. März in Rabat/Marokko öffentlich geworden, sowohl Tashima als auch der französische Verbandsboss Diallo wollen dabei den umstrittenen Gianni Infantino herausfordern. Diallo wird von Europa unterstützt und gilt als der Kandidat mit den besseren Chancen, um den bisherigen Amtsinhaber abzulösen. Der Japaner geht dagegen als krasser Außenseiter ins Rennen um das Präsidentenamt bei der FIFA.

Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Diallo und Tashima?

Diallo hatte angedeutet, dass er gerne Gespräche mit Tashima führen würde, um „die Kräfte zu bündeln“. Tashima beteuerte nun, dass er erst sehr spät von der Kandidatur des Franzosen erfahren und es deshalb noch keinen Kontakt gegeben habe. „Ich betrachte Philippe Diallo nicht als Gegner – ich möchte einfach nur die FIFA verändern“, betonte der frühere japanische Verbandsboss: „Ich glaube, er ist jemand, der im Wesentlichen für dieselben Ziele kämpfen wird wie ich.“

Deshalb finde er es „ermutigend, dass jemand wie er ins Rennen gegangen ist“, betonte Tashima. Für den Wahlsieg sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitglieder nötig. Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit. Der französische Verbandschef Diallo ist der Kandidat der weitgehend in Opposition zu Infantino stehenden Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Tashima erhielt öffentlich bislang wenig Unterstützung. „Ich bin nicht ins Rennen gegangen, nur weil ich FIFA-Präsident werden will“, sagte der 68-Jährige am Freitag: „Ich habe mich zur Kandidatur entschlossen, weil ich der Ansicht bin, dass das Amt des Präsidenten der effektivste Weg ist, die FIFA zu verbessern.“