Spielball in der Champions League: Nike löst adidas ab

Nach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verliert das Unternehmen aus Herzogenaurach auch einen weiteren prestigeträchtigen Auftrag.

Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike wird adidas nach 26 Jahren als Lieferant der Spielbälle in der Champions League ablösen. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte, stellt Nike von 2027 bis 2031 sämtliche Bälle für die europäischen Klubwettbewerbe. Betroffen von dem Deal sind somit neben der Königsklasse auch die Europa League, die Conference League sowie der UEFA-Supercup, die Youth League sowie die Futsal Champions League.

Nach Informationen von „The Athletic“ zahlt der amerikanische Sportartikelhersteller rund 40 Millionen Euro pro Saison für das Sponsoring. Das von UC3, einem Joint Venture von UEFA und European Football Clubs (EFC)“, im März 2026 eingeleitete Ausschreibungsverfahren sei „hart umkämpft“ gewesen. Neben Nike und adidas soll laut Medien auch Puma großes Interesse gezeigt haben. Letztlich wird nun erstmals nur ein einziger Ausstatter für die Spielbälle in den drei UEFA-Klubwettbewerben verantwortlich sein.

„Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, nach mehr als zwei Jahrzehnten in die UEFA Champions League, eine der größten Bühnen des Fußballs, zurückzukehren“, sagte Camilo Andrade, Vizepräsident und Geschäftsführer von Nike Football. Man werde „auf die Athleten hören, die Grenzen der Innovation erweitern, das Prestige und die Tradition dieser Wettbewerbe würdigen und sicherstellen, dass der Ball den Instinkt, die Kreativität und die Freude verkörpert, die der Fußball Milliarden von Fans beschert“.

In der laufenden Spielzeit wird in der Champions League noch mit einem Ball von adidas gespielt, in der Europa League und der Conference League stellt Decathlon die Bälle. Für adidas ist der Verlust der Sponsoring-Rechte beim Spielball der Champions League ein weiterer Rückschlag, nachdem Nike den Hersteller aus Herzogenaurach auch im Wettstreit um die deutsche Nationalmannschaft ausgestochen hatte.