Lukaku beendet Karriere in belgischer Nationalmannschaft

Nach 135 Länderspielen und 94 Toren ist für Romelu Lukaku Schluss.

Stürmerstar Romelu Lukaku hat seine Karriere in der belgischen Fußball-Nationalmannschaft beendet. Der 33-Jährige verkündete seinen Rücktritt am Montag in den Sozialen Medien. In 135 Länderspielen erzielte Lukaku insgesamt 94 Tore für die Roten Teufel, er ist damit Rekordtorschütze seines Landes.

„Ich habe in 16 Jahren alles für die Nationalmannschaft gegeben. Es war eine wunderschöne Reise und ich habe jeden einzelnen Moment genossen“, schrieb Lukaku auf Instagram. Sein Debüt hatte der Angreifer im März 2010 als 16-Jähriger gefeiert.

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Van Bommel: Lukaku hat „Geschichte geschrieben“

Er habe mit großartigen Mitspielern zusammenspielen dürfen, denen er ebenso wie seinen Trainern dankbar sei. Letztere hätten ihn immer wieder angetrieben und ihm ihr Vertrauen geschenkt. An die belgischen Fans richtete Lukaku ebenfalls Dankesworte: „Ich bin stolz darauf, mein Land bei vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften vertreten zu haben. Ich werde diese Momente niemals vergessen.“ Mit seiner Entscheidung, seine Nationalmannschaftskarriere zu beenden, sei er im Reinen: „Es war unglaublich. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.“

Der belgische Verband würdigte die Verdienste des Angreifers. Lukaku habe einen außergewöhnlichen Beitrag zur Geschichte der Roten Teufel und des belgischen Fußballs geleistet. Nationaltrainer Mark van Bommel verwies auch auf Lukakus Persönlichkeit und Führungsqualitäten: „Romelu hat bei den Roten Teufeln Geschichte geschrieben, nicht nur mit seinen Leistungen und Toren, sondern auch durch das, was er für die Gruppe bedeutet hat.“