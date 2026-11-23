Thomas Tuchel wird Ehrenbürger in seiner Heimatstadt, obwohl man dort über viele Jahre hinweg nicht über ihn sprechen wollte. Die Auszeichnung sorgte für Diskussionen - bringt aber auch eine erkennbare Annäherung mit sich.

Thomas Tuchel ist neuer Ehrenbürger seiner Heimatstadt Krumbach – und das, obwohl der englische Nationaltrainer offenbar selbst nicht so genau weiß, wie es zu dieser Auszeichnung kam.

Auch Tuchel habe sich gefragt, warum er geehrt werde, schreiben die Mittelschwäbischen Nachrichten, die unter anderem titelten: „Warum ausgerechnet Thomas Tuchel?“ Zwei Aspekte stehen dabei im Zentrum einer Frage, die in der Kleinstadt in Bayerisch-Schwaben „kontrovers diskutiert“ werde.

Thomas Tuchel ist jetzt Ehrenbürger seiner Heimatstadt Thomas Tuchel ist jetzt Ehrenbürger seiner Heimatstadt © IMAGO/Offside Sports Photography

Zum einen passe Tuchel nicht zwingend in die Reihe der bisherigen Würdenträger, die sich besonderes um das 14.000-Seelen-Örtchen verdient gemacht hatten. Zum Beispiel mit der Einrichtung einer Eisenbahnverbindung oder dem Wiederaufbau nach dem Krieg.

Wurde Tuchel von Ex-Kollegen beneidet?

Zum anderen herrscht zwischen Tuchel und Krumbach offenbar schon seit geraumer Zeit eine gewisse Distanz. So berichtete die Süddeutsche Zeitung schon vor einiger Zeit, dass in der Ortschaft kaum jemand über die berühmteste Fußball-Persönlichkeit Krumbachs reden wolle.

Und das, obwohl dieser über Jahre hinweg beim ansässigen TSV aktiv war. Tuchels Vater Rudolf war Jugendtrainer des Vereins. Und der spätere Erfolgstrainer wurde mit der Schulmannschaft des Gymnasiums Krumbach gar deutscher Meister.

Der einzige frühere Weggefährte, der sich doch zu Tuchel äußern wollte, erklärte die Distanz 2023 so: „Thomas war mit seiner fußballerischen Kenntnis den anderen voraus“, sagte Markus Böker damals. Er hatte mit Tuchel in der Jugend zusammengespielt. „Es gibt sicher ein paar alte Mitspieler, bei denen Neid eine Rolle spielt“, sagt er noch über das schwierige Verhältnis.

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Bei der Ehrung ist von Distanz nichts zu spüren

Dazu kommt: Der einzige öffentliche Auftritt Tuchels in Krumbach soll lange eine Autogrammstunde 2009 gewesen sein. Bei seiner Ernennung zum neuen Ehrenbürger schlug Tuchel nun aber äußerst versöhnliche Töne an. Er versicherte, Krumbach sei ein Ort, an den er „immer wieder selbstverständlich zurückkehrt“. Und tatsächlich wurde der 53-Jährige von zahlreichen anwesenden Gästen gefeiert.

Auch wenn er sich mit der Ehrung noch gar nicht so anfreunden konnte, wie er den Mittelschwäbischen Nachrichten sagte: „Ich bin zu sehr Teamplayer, als dass ich mich mit Einzelehrungen wohlfühlen würde.“ Er wolle den Preis aber gerne annehmen – im Namen seiner Familie, aber auch für all jene, die die Ehrung seiner Meinung nach mindestens genauso verdient hätten.

Die Laudatio auf Tuchel hielt übrigens der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic. Das Duo verbindet eine lange Freundschaft, Tuchel war einst Jugendtrainer beim FC Augsburg. „Erfolgreich sein, auch unglaublich erfolgreich wie du, können verschiedene Menschen sein. Wem es aber gelingt, dabei menschlich zu bleiben, sozial engagiert, authentisch und ehrlich interessiert an dem Wohlergehen anderer, der schafft wirklich Fantastisches“, sagte Idrizovic.