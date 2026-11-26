Malik Tillman sorgt im Vorfeld für Gesprächsstoff - und gibt in der Europa League die Antwort auf dem Platz.

Ausgerechnet Malik Tillman hat Bayer Leverkusen in der Europa League zurück in die Erfolgsspur geführt. Nach turbulenten Wochen mitsamt eines Konflikts mit den Fans leitete der US-Nationalspieler das 2:0 (2:0) der Werkself beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb ein.

Tillman, der unlängst im Zwist mit den Anhängern wieder für Aufsehen gesorgt hatte, staubte früh zur Führung ab (10.). Jarell Quansah legte nach (45.). Durch den vierten Sieg in der Ligaphase unterstrich Bayer seine Ambitionen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale und tankte Selbstvertrauen für das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag.

Nach Kritik und Pfiffen hatte Tillman im Anschluss an das Ligaspiel gegen den SC Paderborn (4:0) betont, dass ihm der Applaus der Fans bei seiner Auswechslung „relativ egal“ gewesen sei. Es mache „nicht mehr viel“ mit ihm, „ob gejubelt oder mein Name gerufen wird“.

Rolfes stärkt Tillman den Rücken

Sportchef Simon Rolfes stärkte ihm den Rücken und warb um Verständnis. Tillman, der im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro als Ersatz für Florian Wirtz gekommen war, gab in Zagreb früh die sportliche Antwort auf den Wirbel. Schon zuvor hatte sich der 24-Jährige aller Wechselgerüchte zum Trotz verbessert präsentiert.

Das Team von Trainer Carles Martínez, das drei Wochen zuvor einen blutleeren Auftritt gegen Marseille (0:1) angeboten hatte, kontrollierte die Partie in Kroatiens Hauptstadt über weite Strecken. Die Abwehr hielt den treffsicheren Ex-Augsburger Dion Beljo in Zagrebs Angriff zumeist in Schach. Und: Quansah erhöhte noch vor der Pause mit einem Schuss ins kurze Eck.

Den Vorsprung verwaltete die Werkself bei strömendem Regen. Quansah verfehlte das Tor nach einer feinen Tillman-Vorarbeit nur knapp (58.). Bayer-Keeper Mark Flekken war bei Beljos bester Chance zur Stelle (59.).

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach