Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist mit Ajax Amsterdam ebenso auf Achtelfinalkurs in der Conference League wie der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler mit Brighton.

Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat die Erfolgsserie mit Ajax Amsterdam auch in der Conference League fortgesetzt. Der 34-Jährige gewann mit dem niederländischen Rekordchampion gegen den Schweizer Meister FC Thun problemlos mit 4:0 (2:0) und nahm mit dem dritten Sieg in Folge Kurs auf das Achtelfinale.

Das Team mit dem Ex-Schalker Thilo Kehrer und dem Ex-Dortmunder Julian Brandt verbuchte ligaübergreifend in den letzten acht Spielen sieben Siege und ein Remis.

Marc-André ter Stegen im Ajax-Tor Marc-André ter Stegen im Ajax-Tor © picture-alliance/Revierfoto/SID/Xrx

Auch Fabian Hürzeler feierte mit dem englischen Überraschungsteam Brighton & Hove Albion mit 4:0 (2:0) gegen Universitatea Craiova aus Rumänien den dritten Erfolg der Ligaphase. Der deutsche Teammanager hat mit dem Tabellenzweiten der Premier League noch einen Punkt mehr auf dem Konto als Ajax.

Amsterdam erwischte dank des frühen Treffers von Rayane Bounida (6.) einen Start nach Maß, Marcos Leonardo (41.) erhöhte noch vor dem Halbzeitpfiff, Bounida (70.) und Steven Berghuis (89.) sorgten für klare Verhältnisse.

Auch Ibrahim Osman (3.) und Maxim de Cuyper (33.) brachten Brighton schon vor der Pause mit 2:0 in Führung, ehe sich die Gäste durch die Rote Karte für Vladimir Creciu (39.) selbst schwächten. In Überzahl sorgten Charalampos Kostoulas (61.) und erneut Osman (63.) endgültig für die Entscheidung zugunsten der Seagulls, die sich gut erholt von der 0:2-Pleite am Sonntag bei Hull City zeigten. Der Ex-Dortmunder Pascal Groß stand erneut in der Startelf.