Hans-Joachim Watzke hält Philippe Diallo für den geeigneten Kandidaten für die FIFA-Wahl. Diallo sei "ein sehr angenehmer Mensch".

UEFA-Vize Hans-Joachim Watzke hält Philippe Diallo für den geeigneten Herausforderer von Gianni Infantino bei der FIFA-Präsidentschaftswahl. Der Chef des französischen Fußball-Verbandes FFF habe „absolut“ eine realistische Chance gegen Infantino, sagte Watzke dem Sport-Informations-Dienst über den 63-Jährigen, der am Montag nach langer Kandidatensuche „einstimmig“ von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ins Rennen geschickt wurde.

„Wir haben im UEFA-Exekutivkomitee sehr gut und auch kollegial zusammengearbeitet. Persönlich ist er ein sehr angenehmer Mensch“, sagte BVB-Präsident Watzke, der 2023 zeitgleich mit Diallo in das UEFA-Exekutivkomitee gewählt worden war. Am 18. März kommenden Jahres will Diallo beim FIFA-Kongress in Rabat (Marokko) eine Mehrheit der 211 Mitgliedsverbände hinter sich bringen.

Lobende Worte fand auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, dessen Stellvertreter Watzke ist. Diallo vertrete „definitiv andere Werte, einen anderen Stil, eine andere Art des Auftretens und des Verständnisses, wie man solche Ämter auszuüben hat“, sagte Neuendorf mit Blick auf den umstrittenen Amtsinhaber Infantino.