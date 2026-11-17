Der französische Herausforderer von Gianni Infantino will auf allen Kontinenten Überzeugungsarbeit leisten.

Herausforderer Philippe Diallo hat im Kampf um die Macht beim Fußball-Weltverband FIFA nach eigenen Angaben bereits Zuspruch aus der ganzen Welt erhalten. „Bereits seit gestern habe ich spontane Zeichen starker Unterstützung von anderen Kontinenten bekommen, die in den kommenden Tagen sichtbar werden dürften“, sagte der Präsident des französischen Verbandes FFF bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Der 63 Jahre alte Diallo will als Kandidat der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bei den Präsidentschaftswahlen beim FIFA-Kongress am 18. März des kommenden Jahres in Rabat/Marokko gegen Amtsinhaber Gianni Infantino aus der Schweiz antreten. Das FFF-Exekutivkomitee hat Diallos Kandidatur einstimmig gebilligt.

Philippe Diallo fordert FIFA-Präsident Gianni Infantino heraus Philippe Diallo fordert FIFA-Präsident Gianni Infantino heraus © IMAGO/ANP

Der Franzose ist davon überzeugt, dass er alle 55 europäischen Stimmen auf sich vereinen kann. Für den Wahlsieg sind 106 Unterstützer unter den 211 stimmberechtigten FIFA-Mitgliedern nötig. Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit.

„Es kann keine Form der Alleinherrschaft mehr geben“

„Nun liegt es an mir und meinem Team, auf andere Kontinente zu gehen und diejenigen dort zu überzeugen“, sagte Diallo: „Es kann keine Form der Alleinherrschaft mehr geben, bei der die größten Fragen des Fußballs hinter den Kulissen entschieden werden – ohne Transparenz, ohne dass jemand konsultiert wird. Meine Vision wird die einer offenen, kollegialen Regierungsführung sein, in der die unterschiedlichen Gremien wirklich ihre Rolle spielen.“