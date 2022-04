3. Liga: Sport-Club Freiburg II – VfL Osnabrück, 4:1 (1:1)

Osnabrück geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Vincent Vermeij das schnelle 1:0 für den Sport-Club Freiburg II erzielte. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Sebastian Klaas das 1:1 zugunsten des VfL Osnabrück (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Philipp Treu bediente Hugo Siquet, der in der 54. Spielminute zum 2:1 einschoss. Vermeij schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). In ruhiges Fahrwasser brachte der Sport-Club sich, indem man das 4:1 erzielte (89.). Letzten Endes ging Freiburg II im Duell mit Osnabrück als Sieger hervor.