3. Liga: TSV 1860 München – TSV Havelse, 3:0 (0:0)

Nach 36 absolvierten Begegnungen nimmt der TSV Havelse den 20. Platz in der Tabelle ein. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 3. Liga markierte weniger Treffer als Havelse. Nun musste sich der TSV Havelse schon 22-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und acht Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Havelse sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.