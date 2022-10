3. Liga: Sport-Club Freiburg II – VfB Oldenburg, 1:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Vor 1.680 Zuschauern ging Freiburg II in Front: Vincent Vermeij war vom Punkt erfolgreich. In der Schlussphase nahm Thomas Stamm noch einen Doppelwechsel vor. Für Roland Sallai und Julian Stark kamen Guillaume Furrer und Patrick Lienhard auf das Feld (78.). Am Schluss schlug der Sport-Club Freiburg II Oldenburg mit 1:0.