3. Liga: Klare Ansage nach Tabu-Wechsel! "Das ist mein Leben"

Klare Ansage: “Das ist mein Leben“

Boyd tat dies der Familie wegen. Als er 2022 von Halle nach Kaiserslautern wechselte, sei für seine Kinder „eine kleine Welt kaputtgegangen.“ Deshalb der Gedanke: „Egal was ist - die werden da nicht mehr rausgezogen.“ Er müsse nun „mit den Konsequenzen leben. Alles, was ich aufgebaut habe, ist kaputt. Aber was ist schlimmer? Dass die Bindung zu meinen Kindern kaputt ist? Die habe ich noch ein bisschen länger. Das ist mein Leben.“