3. Liga: Viererpack sorgt für Saarbrücken-Sieg

Aufsteiger Energie Cottbus hat in der 3. Fußball-Liga ein Ausrufezeichen gesetzt und sich in die Spitzengruppe geschoben. Die Lausitzer feierten durch das 4:1 (2:1) im Verfolgerduell mit dem 1. FC Saarbrücken bereits den vierten Sieg nacheinander. Timmy Thiele (17./44./80./87.) sorgte am Samstagnachmittag mit seinem Viererpack beinahe im Alleingang für den Erfolg.