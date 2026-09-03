Duisburg lässt erstmals Punkte

In der 3. Liga gibt der MSV Duisburg in dieser Saison erstmals Punkte ab.

Der MSV Duisburg hat erstmals in der aktuellen Drittliga-Saison Punkte gelassen. Nach der bis dato makellosen Bilanz von zwölf Zählern aus vier Spielen unterlagen die Zebras trotz 1:0-Führung im Straßenbahn-Derby bei Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:0) und verpassten es damit, an der Tabellenspitze auf fünf Punkte davonzuziehen. Die Fortunen stabilisierten sich indes nach holprigem Start samt zwei Auftaktpleiten mit nun drei ungeschlagenen Spielen in Folge.

MSV-Mittelstürmer Peter Remmert (46.) schockte den couragierten Gastgeber kurz nach Wiederbeginn. Zuvor war Duisburg nur mit viel Glück ohne Rückstand in die Kabine gegangen. Allein Düsseldorfs Anas Slimani vergab drei Großchancen und offenbarte, warum die Fortunen bis dahin nur auf zwei Tore in vier Spielen kamen. Fabian Schleusener (68.) und Eric Hottmann (87.) machten es besser.

Duisburg siegt – Essen bleibt Verfolger

Ärgster Verfolger Duisburgs (zwölf Punkte) ist Rot-Weiss Essen (zehn). Beim 6:2 (3:0) gegen die Würzburger Kickers ließ das Team von Trainer Uwe Koschinat nur kurzzeitig Zweifel am Heimerfolg aufkommen und zog damit am 1. FC Saarbrücken vorbei, der zeitgleich gegen Ingolstadt 0:1 (0:1) verlor.

Für RWE trafen zunächst Marek Janssen (25.), Semir Telalovic (29.), Noah Pesch (44.). Liam Omore (60.) und Franck Evina (64.) machten es für den Aufsteiger nochmal spannend, ehe Nick Bützner (78./86.) und Lucas Brumme (90.+7) die Partie entschieden.

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