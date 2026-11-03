Fortuna Düsseldorf erleidet den nächsten Rückschlag.

Rot-Weiss Essen hat seine Aufstiegsambitionen in der 3. Fußball-Liga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat besiegte die TSG Hoffenheim II mit 2:0 (1:0) und setzte sich mit 33 Punkten zumindest für wenige Stunden an die Tabellenspitze. Janne Sietan (20.) und Jannik Hofmann (68.) erzielten die Treffer der Essener.

Weiter im Aufschwung befindet sich Alemannia Aachen. Die Aachener gewannen das Verfolgerduell beim 1. FC Saarbrücken 1:0 (0:0) und sind mit 26 Punkten Tabellenvierter. Mika Schroers (56.) traf für die Gäste.

Weiter auf der Stelle tritt hingegen Fortuna Düsseldorf (19 Zähler). Der Absteiger unterlag bei Aufsteiger Würzburger Kickers 2:3 (1:2). Xaver Kiefersauer (17.), Liam Omore (37.) und Tim Kraus (51.) erzielten die Treffer der Gastgeber, für die Fortuna waren Filimon Gerezgiher (25.) und Erik Wekesser (90.+3) erfolgreich.

Der MSV Duisburg (32) kann mit einem Sieg bei der SG Sonnenhof Großaspach (16.30) wieder an Essen vorbeiziehen. Der bisherige Tabellenführer Viktoria Köln (32) trifft erst am Sonntag im Stadtderby auf Fortuna Köln.