Viktoria Köln spielt bisher die beste Saison seiner Drittliga-Geschichte. Im SPORT1-Interview erklären Trainer Marian Wilhelm und Kapitän David Otto, was hinter dem Höhenflug des Tabellenführers steckt.

Spitzenreiter nach 14 Spieltagen, Allzeit-Torrekord der 3. Liga in diesem Zeitraum, zehn Ligaspiele in Folge ungeschlagen, höchster Sieg der Klubgeschichte in dieser Spielklasse sowie der beste Saisonstart – viel besser hätte sich Viktoria Köln die Ausgangslage vor dem Stadtderby gegen Fortuna Köln (Sonntag, 13.30 Uhr im LIVETICKER) kaum ausmalen können.

Zuletzt gelang der Elf von Trainer Marian Wilhelm sogar ein 6:1-Kantersieg in Havelse. Im Exklusivgespräch mit SPORT1 verrät Wilhelm, was das Team so besonders macht: „Ein ganz, ganz großer Zusammenhalt. Das ist eine ganz besondere Form von Spielern, die da zusammengekommen sind und sich einer Idee verschreiben.“

David Otto (links) ist einer der Erfolgsgaranten bei Viktoria Köln David Otto (links) ist einer der Erfolgsgaranten bei Viktoria Köln © IMAGO/Eibner

Viktoria Köln begeistert mit Offensivfußball

Seit der Saison 2019/20 spielt Viktoria Köln ununterbrochen in der 3. Liga und hat sich dort in den vergangenen Jahren im Tabellenmittelfeld etabliert. Die bislang beste Platzierung gelang mit Rang sechs in der Saison 2024/25.

Nach Ablauf der vergangenen Spielzeit musste die Wilhelm-Elf einige wichtige Spieler abgeben, darunter auch Führungsspieler. Geschadet hat das der Mannschaft jedoch augenscheinlich nicht, im Gegenteil: Die Kölner begeistern mit ihrem Offensivfußball – und das trotz eines weitgehend neu zusammengestellten Kaders.

Für Wilhelm ist der offensive Ansatz ein zentraler Bestandteil der Vereinsphilosophie: „Wir wollen mutig und offensiv Fußball spielen. Ich glaube, das sagen viele Mannschaften von sich. Ein paar machen das mit einer extremen Aggressivität gegen den Ball, wollen sehr aktiv das Spiel gestalten und ich glaube, dass nicht die Herausforderung ist, sich das grundsätzlich vorzunehmen, sondern das auch durchzuziehen – egal, wie das Spiel läuft.“

DEINE MEINUNG

Seine Mannschaft würde dies auch sowohl bei einer 3:0-Führung als auch in Phasen machen, in denen es einmal weniger läuft: „Weiter mutig, weiter aktiv, weiter Fußball, weiter offensiv. Das ist immer einfach, das als Trainer zu sagen. Das Schwierigste ist, dass die Jungs das auf dem Platz leben. Und die strahlen das aus.“

Entwicklung junger Spieler als Vereinsphilosophie

Prägend ist für den 38-jährigen Wilhelm auch der Zusammenhalt im Verein: “Wenn ich an Viktoria denke, steht für mich immer diese Familie, diese familiäre Atmosphäre ganz oben.“ „Vom Zeugwart über die Greenkeeper bis hin zum Trainerteam“ verfolgen im gesamten Verein alle dieselbe Idee.

Diese – und damit das Erfolgsrezept der Viktoria – liegt in der Entwicklung junger Spieler. Wegen des vergleichsweise kleinen Kaders sei es notwendig, besonders die jungen Talente zu fördern – was auch gut gelingt: „Das ist ein Umfeld, das das fördert und bedingt, dass die Jungs auch in Ruhe ihre Schritte gehen können.“

Der Altersdurchschnitt der Mannschaft liegt bei 23,6 Jahren. Zum Vergleich: Der Ligaschnitt in der 3. Liga beträgt in der laufenden Saison 24,8 Jahre. Nur die U23-Mannschaften von Hoffenheim und Stuttgart haben einen geringeren Altersdurchschnitt (21,1 und 21,5 Jahre).

„Entwicklung ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn jeder Spieler besser wird, dann werden wir als Gruppe auch besser“, erklärte Wilhelm.

Dass diese Philosophie bei Viktoria Köln sehr gut funktioniert, zeigen unter anderem die El-Mala-Brüder. Beide blühten bei der Viktoria auf und schafften dort den Durchbruch im Profifußball. Heute stehen beide beim 1. FC Köln unter Vertrag.

Stürmer Otto schwärmt von Trainer Wilhelm

Doch nicht nur die Entwicklung junger Spieler trägt zum Erfolg bei. Laut dem Trainer spiele auch das organische Wachstum des Vereins eine bedeutende Rolle. “Die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, war jedes Jahr einen kleinen Schritt zu machen, ganz natürlich zu wachsen“, erklärte Wilhelm.

Trainer Marian Wilhelm erlebt mit Viktoria Köln einen starken Herbst Trainer Marian Wilhelm erlebt mit Viktoria Köln einen starken Herbst © IMAGO/Jan Huebner

Einer der Erfolgsgaranten ist Mittelstürmer David Otto, der mit zwölf Treffern in 14 Spielen sogar die Torjägerliste anführt. Auch Otto spricht bei SPORT1 über die Gründe des Kölner Erfolgs: „Ich glaube, man kann hier einfach in Ruhe arbeiten. Die Strukturen im Verein sind sehr, sehr klar. Die Personen, die das Sagen haben, sind sehr klar in dem, was sie möchten.“

Otto schwärmt dabei ausdrücklich auch von Trainer Wilhelm. Dieser bringe sowohl die notwendigen fachlichen als auch menschlichen Fähigkeiten mit. „Die beiden Komponenten so miteinander zu verbinden, habe ich so in der Art auch noch nicht erlebt.“ Zudem strahle Wilhelm seine Ruhe auch auf die Mannschaft ab.

Seine Spieler danken es ihm mit Leistung, vor allem das Sturm-Trio um Otto, Niklas Castelle und Lucas Wolf ist kaum zu stoppen – bereits 27 Tore gehen auf ihr Konto. „Mittlerweile weiß ich blind, was Wolfi und Ello für Bälle wollen, was sie für Dribblings machen und kann mich dann in Position bringen und andersrum wissen sie auch, wie sie von mir die Bälle erwarten können“, erklärt Otto. Dazu komme „diese Leichtigkeit, die wir jetzt alle drei gefunden haben.“

Aufstieg in 2. Liga würde Problem mit sich bringen

Mit dieser Leichtigkeit, die nicht nur diese drei Spieler Viktorias augenscheinlich gefunden haben, ist sogar der Aufstieg in die 2. Bundesliga denkbar. Sollte dieser gelingen, wartet allerdings bereits die nächste Herausforderung: Das Stadion, das die familiäre Atmosphäre und die Identität des Vereins prägt, ist zu klein für die 2. Liga.

Um eine Lizenz für die zweithöchste Spielklasse zu erhalten, muss das Stadion eine Kapazität von mindestens 15.000 Zuschauern haben. Damit müsste das Stadion fast doppelt so viele Zuschauer fassen wie bisher.

Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer: Da Viktoria Köln in den letzten zehn Spielzeiten einen Zuschauerschnitt von unter 7.500 Fans hatte, greift eine Ausnahmeregelung. Demnach muss das Stadion lediglich Platz für 12.500 Zuschauer bieten. Trotz der Sonderregel würden der Viktoria jedoch weiterhin mehr als 4.150 Plätze fehlen.

Ob der Stadionausbau überhaupt nötig wird, bleibt natürlich abzuwarten. Trotz des herausragenden Saisonstarts sind erst 14 von 38 Spielen gespielt. Das weiß auch Wilhelm, der aber betont: “Wenn wir Schritt für Schritt weitergehen, kann das sportlich natürlich in der zweiten Liga enden. Träumen darf man, träumen ist definitiv erlaubt.“