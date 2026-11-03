Der 1. FC Saarbrücken untermauert seine Aufstiegsambitionen. Mit einem Sieg gegen den Konkurrenten aus Wiesbaden klettern die Saarländer auf Rang vier.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich im Verfolgerduell der 3. Liga durchgesetzt und den direkten Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden überholt.

Das Team von Trainer Argirios Giannikis bezwang den Tabellennachbarn mit 2:1 (1:0) und kletterte auf Rang vier.

Siemen Voet lässt sich feiern Siemen Voet lässt sich feiern © IMAGO/Fussball-News Saarland

3. Liga: Wiesbadens Ungeschlagen-Serie reißt

Bereits in der zweiten Minute brachte Siemen Voet die Saarländer in Führung. Die zuvor in sechs Spielen ungeschlagenen Gäste erhöhten den Druck und kamen zu Torchancen. Die größte vergab zunächst Raul Paula, der mit einem Foulelfmeter an FCS-Torwart Matteo Bignetti scheiterte (73.).

Dann traf Lukas Schleimer in der hitzigen Schlussphase zum verdienten Ausgleich (80.). Für die Entscheidung sorgte Florian Pick in der Nachspielzeit (90.+1).

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