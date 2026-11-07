Rot-Weiss Essen feiert einen wichtigen Sieg in der 3. Liga. Fortuna Düsseldorf kassiert den nächsten Rückschlag.

Rot-Weiss Essen hat seine Aufstiegsambitionen in der 3. Liga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat besiegte Alemannia Aachen 1:0 (1:0) und verbesserte sich mit 27 Punkten zumindest für wenige Stunden auf Platz zwei. Dickson Abiama (5.) erzielte den Treffer der Gastgeber.

Der MSV Duisburg (26) kann aber schon mit einem Punktgewinn bei Preußen Münster (16.30) wieder an den Essenern vorbeiziehen. Tabellenführer Viktoria Köln (29) hatte zum Auftakt des 13. Spieltags den 1. FC Saarbrücken am Freitagabend mit 5:3 besiegt.

Fortuna Düsseldorf (16) musste im Tabellenmittelfeld einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Beim FC Ingolstadt unterlagen die Rheinländer trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 (2:1). Unter dem neuen Trainer Jens Langeneke war es nach zwei Unentschieden im dritten Spiel die erste Niederlage.

Filimon Gerezgiher (9.) und Eric Hottmann (18.) trafen für die Gäste, Ingolstadt drehte die Partie durch Simon Lorenz (38.), Obed Ugondu (63.) und Fredrik Carlsen (84.).

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