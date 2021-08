BVB: Das Problem mit Erling Haaland

Der BVB und das Haaland-Problem. Wenn der 130-Millionen-Mann (so hoch ist sein Marktwert) mal nicht in Fahrt kommt, hat die Borussia enorme Probleme. Schon in der vergangenen Saison hat die Dortmunder dieses Problem begleitet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)