Rummenigge hat nicht für Eberls Vertragsverlängerung gestimmt

Er habe sich bei der Abstimmung enthalten, verrät Rummenigge, der im mächtigen Aufsichtsrat des Rekordmeisters sitzt.

Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat nach eigenen Angaben nicht für die Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl gestimmt. „Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich bei der Verlängerung mit Max mit ‚Nein‘ stimmen soll. Erst im Verlauf der Sitzung habe ich mich entschieden, mich zu enthalten“, sagte Rummenigge im Gespräch mit der Abendzeitung: „Dazu stehe ich.“

Für ihn sei „wichtig“ gewesen, „dass ich meine Entscheidung unabhängig treffe und mich nicht durch eine vorherige Empfehlung präjudizieren lasse.“ Bayern München hatte Ende August die Verträge von Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bis 2029 verlängert. Rummenigge betonte zudem, ihm hätten einige Dinge im Vorfeld der Abstimmung nicht gefallen. Dies habe er intern kommuniziert.