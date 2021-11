FC Bayern: Wegen Müller, Musiala, Coman & Co. - Nagelsmann mit Luxusproblem in der Offensive

Dahinter hat Trainer Julian Nagelsmann in der Offensive allerdings aktuell die Qual der Wahl: Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller und auch Jamal Musiala sind inzwischen allesamt fit und gut in Form. Eine Konstellation, die es bei den Münchenern in der Vergangenheit nicht gegeben hat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)