Borussia Dortmund trifft auf Bayern München: Der Liga-Gipfel im großen SPORT1-Check

Malen kommt immer mehr in Schwung. In den letzten drei Pflichtspielen traf der 30-Millionen-Zugang für den BVB. Ob er die Startprobleme behoben hat, wird sich am Samstag zeigen. Sané ist hingegen ein Garant für die Bayern in dieser Saison. Der Flügelflitzer, der gegen Bielefeld den wichtigen 1:0-Siegtreffer erzielte, trumpft sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft auf und kommt mit viel Selbstvertrauen. Punkt für Bayern: 7:4