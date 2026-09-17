Kimmich wird besondere Ehre zuteil

Joshua Kimmich wird zum Start des Oktoberfests eine besondere Ehre zuteil. Er bekommt eine der ersten Maßen.

Für Joshua Kimmich beginnt die diesjährige Wiesn gleich mit einem besonderen Termin: Nach SPORT1-Informationen wird der Bayern-Star am Samstag beim traditionellen Anstich des Oktoberfests im Schottenhamel-Festzelt zu Gast sein.

Kimmich folgt dabei einer persönlichen Einladung des neuen Münchner Oberbürgermeisters Dominik Krause, der um 12 Uhr erstmals im neuen Amt das erste Fass anzapfen und damit das 191. Oktoberfest offiziell eröffnen wird.

Joshua Kimmich ist auch jährlich mit dem FC Bayern auf der Wiesn zu Gast Joshua Kimmich ist auch jährlich mit dem FC Bayern auf der Wiesn zu Gast © IMAGO/FC Bayern München

Kimmich ist Teil eines exklusiven Kreises

Eine durchaus besondere Ehre für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Der Kreis der Gäste beim Anstich ist traditionell prominent besetzt, schließlich handelt es sich um einen der wichtigsten gesellschaftlichen Termine der Stadt. Kimmich wird dabei naturgemäß auch eine der ersten Maß Bier bekommen.

Ohnehin steht der Wiesn-Visite zunächst noch der sportliche Alltag im Weg. .

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach