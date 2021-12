Bundesliga: Sebastian Polter vor dem Duell mit Borussia Dortmund im SPORT1-Interview

Polter: Zurecht. Es ist unglaublich, was für eine Athletik, Dynamik und Kaltschnäuzigkeit Haaland mit seiner Größe vor dem Tor hat. Wie er sich richtig entscheidet in schwierigen Situationen, das ist etwas, was wirklich beeindruckend ist. Er und Lewandowski können einfach in jedem Spiel Topleistungen abrufen. Die beiden fallen in kein Loch. Das ist auch eine Qualität. Ich kann mir viel von Haaland abschauen. Wir müssen versuchen, ihn in Schach zu halten. Aber wir spielen gegen Borussia Dortmund und nicht gegen Borussia Haaland. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzukriegen. Ein Punkt wäre toll. Das wird schwer genug.