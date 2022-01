Bundesliga: Leroy Sané spricht über Fan-Kritik und Rolle beim FC Bayern München

„Viel Bling-Bling trage ich nicht“, verriet Sané und zeigte sich von dem Druck der Öffentlichkeit unbeeindruckt: „Die Leute, die von draußen schauen, beurteilen alles, was man macht, und packen einen in eine Schublade. Aber ich achte nicht darauf, dass ich immer gut aussehe. Das ist mir komplett egal. Für mich zählt, was auf dem Platz passiert.“