Bundesliga heute: Stuttgart – BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt heute die Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart trifft im Topspiel der Bundesliga heute auf Borussia Dortmund. Können die Schwaben den eher enttäuschenden Saisonstart abschütteln oder reitet der BVB weiter auf der Erfolgswelle?

Die Heimmannschaft hat aus drei Spielen erst drei Zähler geholt, während der BVB bisher noch ohne Punktverlust dasteht. Das Duell steigt um 18.30 Uhr.

Stuttgart – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Borussia Dortmund: Serie im Rücken

Sportlich reist der BVB mit drei Siegen aus den ersten drei Bundesliga-Partien nach Stuttgart an; saisonübergreifend gewann Dortmund sogar fünf Liga-Spiele in Serie. Damit besitzt die Mannschaft von Niko Kovac aktuell die längste Siegesserie der Bundesliga.

VfB Stuttgart und Borussia Dortmund mit jüngerer Vorgeschichte

Das 0:2 im April war die erste Niederlage des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund unter Sebastian Hoeneß nach zuvor sieben unbesiegten Pflichtspielen gegen den BVB.

Deniz Undav kommt in sechs Bundesliga-Duellen mit Dortmund auf sechs Tore und erzielte beim 3:3 in Dortmund in der vergangenen Saison einen Dreierpack. Auf Dortmunder Seite war Serhou Guirassy in der jungen Bundesliga-Saison bereits an vier Treffern beteiligt, mit zwei Toren und zwei Vorlagen.

Wird VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.