Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Dortmund, 1:1 (0:1)

Mahmoud Dahoud bediente Thorgan Ganael Francis Hazard, der in der 34. Spielminute zum 1:0 einschoss. Mit einem Tor Vorsprung für Dortmund ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Minute 77 hatte Augsburg den Ausgleich parat. Am Ende trennten sich der FC Augsburg und der BVB schiedlich-friedlich.