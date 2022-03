Bundesliga: RB Leipzig – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Die beste Mannschaft der Rückrunde, RB Leipzig, empfängt den Sport-Club Freiburg. RB hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man den VfL Bochum 1848 mit 1:0. Am Samstag wies der SC Hertha BSC mit 3:0 in die Schranken. Im Hinspiel gingen beide Mannschaften mit einem 1:1 auseinander.