Bundesliga: Warum Leipzigs André Silva Eintracht Frankfurt so fehlt

Zwischen RB und Frankfurt liegen aktuell sieben Punkte – und 18 Treffer. Es sind Nuancen, die die bei der Eintracht fehlen. Silva-Nachfolger Sam Lammers (nur zwei Treffer) jedenfalls konnte diese Lücke nicht annähernd schließen. Auch wenn die Saison der Hessen ordentlich läuft und Leipzig neben der Bundesliga auch in der Europa League noch geärgert werden könnte, steht fest: Ein Silva in Topform garantiert Tore und damit die Chance auf den so ersehnten Einzug in die Königsklasse.