„Hertha ist ein größeres Problem als Felix Magath“ - Kolumne von Alex Steudel

Dann passierte es: Es passierte nichts. Magath sah mich nur an. Und schwieg. Mein Herz rutschte in die Hose, Magath sah mich weiter an, ich sah zurück. Worst Case Szenario. Er sah her, ich sah hin. Stunden vergingen, also gefühlt, und ich verlor den Staring Contest natürlich.