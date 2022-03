Magath lässt Hertha-Profis schuften

In der edlen Hotelanlage Klosterpforte schuften die Berliner seit Dienstag für den Endspurt in der Liga. Für den Tabellen-16. geht es dabei um nicht weniger als den Klassenerhalt. "Wir werden die Tage hier nutzen, um als Gruppe noch enger zusammenzurücken und uns auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren", sagte Magath, der vor seiner Premiere an der Seitenlinie der Hauptstädter steht.