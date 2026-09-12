Ex-Coach Steffen drückt Elversberg gegen Bayern die Daumen

Mit etwas Glück sei auch der dritte Dreier möglich, sagt der langjährige Trainer der SVE.

Ex-Coach Horst Steffen sieht die SV Elversberg im Heimspiel gegen Bayern München nicht chancenlos. Für eine Überraschung benötige die SVE aber auch ein wenig Glück. „Es bleibt dabei: Mutig spielen, alles raushauen und dann hoffen, dass die Bayern an dem Tag eben zu schlagen sind und das eine oder andere Mal die Latte oder den Pfosten treffen“, sagte der 57-Jährige bei RTL/Sky.

Steffen hatte Elversberg von 2018 bis 2025 trainiert und drückt seinem Ex-Klub noch immer die Daumen. „Ich habe sie jetzt sehr, sehr mutig gesehen mit einer guten Spielanlage, mit guten Spielern, sodass auch vielleicht die ein oder andere Torchance gegen Bayern München zu erspielen ist. Da drücke ich die Daumen, dass es dann gelingt, das Spiel offen zu gestalten, gegebenenfalls eben auch ein Pünktchen oder auch drei mitzunehmen“, sagte Steffen, der nach dem knapp verpassten Aufstieg 2025 zu Werder Bremen gewechselt, dort aber nach nur 20 Ligaspielen schon wieder entlassen worden war.

Elversberg gelang dagegen 2026 unter Vincent Wagner der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga, wo der Start mit zwei Siegen fulminant gelang. Nun geht es am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den Rekordmeister, den freiwilligen Abschied vor einem Jahr bedauert Steffen aber nicht. „Es war eine bewusste Entscheidung und dementsprechend freue ich mich total, das zu beobachten, das zu sehen“, sagte er.