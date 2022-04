Bei Ex-Klub Union Berlin: Rückschlag für Baumgarts Kölner

Dämpfer bei der alten Liebe: Trainer Steffen Baumgart droht mit dem 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Europapokalplätze zu verlieren. Bei Baumgarts Rückkehr an die einstige Wirkungsstätte unterlagen die Kölner bei Union Berlin nach einem Patzer von Ex-Nationalspieler Jonas Hector durchaus verdient mit 0:1 (0:0).