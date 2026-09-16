Bitterer Rückschlag für Bayer-Neuzugang

Der Verteidiger Doué verletzt sich im Abschlusstraining vor dem Europa-League-Auftakt der Werkself und fehlt nun längere Zeit.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Neuzugang Guéla Doué verzichten. Wie die Werkself unmittelbar vor dem Europa-League-Auftakt am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und Sky) gegen den slowenischen Meister NK Celje bekannt gab, zog sich der Bruder von PSG-Star Désiré Doué im Abschlusstraining eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Der Verteidiger werde damit „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen“.

Der ivorische Nationalspieler war im Sommer von Racing Straßburg nach Leverkusen gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge zahlte die Werkself 30 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen. Doué hatte am vergangenen Wochenende in der Bundesliga beim FC Augsburg (2:2) debütiert.

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