FC Bayern: Nagelsmann-PK vor Freiburg-Spiel im LIVETICKER

Nach der Länderspielpause gibt es beim FC Bayern noch einige personelle Fragezeichen. Immerhin hat sich Serge Gnabry von seiner Erkältung erholt und stand am Mittwoch wieder auf dem Platz. Hingegen wird Eric Maxim Coupo-Moting ausfallen. Am Dienstag qualifizierte sich der Kameruner erst mit seinem Land für die WM und wurde anschließend am Donnerstag positiv auf Corona getestet.