FC Bayern zum fünften Mal auf US-Tour

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München absolviert zum fünften Mal Teile der Vorbereitung auf die kommende Saison in den USA. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann reist vom 18. bis zum 24. Juli durch die Vereinigten Staaten und trifft dabei im NFL-Stadion der Green Bay Packers in einem Testspiel auf Ex-Coach Pep Guardiola und Manchester City. Das Lambeau Field Stadion hat eine Kapazität von über 80.000 Zuschauern. Außerdem spielt Bayern in Washington gegen D.C. United.