Kapitän Toprak verlässt SV Werder

"In den drei Jahren war so ziemlich alles dabei. Relegation, Abstieg, Aufstieg, Verletzungen, Tore in letzter Minute und ein Wahnsinnsabschluss nach dem letzten Heimspiel gegen Regensburg und der Rückkehr in die Bundesliga", sinnierte der Ex-Dortmunder, -Leverkusener und Freiburger, "für mich ist es jetzt aber an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen."