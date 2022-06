Nach Trennung von Rose: BVB erwartet höheres Jahresminus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 um einige Millionen Euro nach unten korrigiert. Zu rechnen sei nun mit einem Jahresfehlbetrag im Konzern von 25 bis 29 Millionen Euro, teilte die GmbH & Co. KGaA am Donnerstag per Ad-hoc-Meldung mit. Zuvor waren 17 bis 24 Millionen Euro Minus erwartet worden.